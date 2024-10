Cruzeiro x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Bahia fazem um duelo pelo G6 nesta sexta-feira (18/10), às 21h30, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa está na oitava colocação com 43 pontos, enquanto o Tricolor de Aço é o sétimo, com 45. O primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores é o Internacional, com 46 pontos. Assim, a vitória aparece como crucial para as duas equipes neste momento de Brasileirão.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa deve ter um desfalque importante para a partida. Afinal, Lautaro Díaz segue com um trabalho de equilíbrio e força e não deverá atuar no jogo contra o Bahia. Assim, o argentino deverá desfalcar um setor que já carece de peças. Rafa Silva e Kaíque Kenji segue em transição, enquanto Juan Dinenno continua no departamento médico, se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Fernando Diniz tem apenas Gabriel Verón e Kaio Jorge para o setor ofensivo. A solução deve ser adiantar Barreal ou Mateus Vital para o ataque. Além disso, o Cruzeiro terá o retorno de Cássio, recuperado de um edema na coxa direita e Matheus Pereira, que voltou da Seleção Brasileira.

Como chega o Bahia

Já pelo lado do Tricolor Baiano, Rogério Ceni volta a contar com Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na derrota para o Flamengo. Além disso, o treinador deve ter também Biel e Nicolás Acevedo à disposição. Afinal, os dois estão recuperados de lesão e treinaram com o elenco nas últimas semanas. Luciano Rodríguez e Ruan Pablo, que estão à serviço da seleção uruguaia e da seleção brasileira sub-16, treinaram nesta sexta e também podem ser opções. Em contrapartida, o treinador vai precisar lidar com os desfalques de Santiago Arias, Caio Alexandre e Rezende. Os dois primeiros estão suspensos, enquanto o volante está no departamento médico.

CRUZEIRO X BAHIA

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data e horário: sexta-feira, 18/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Álvaro Barreal e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Yago Felipe (Nicolás Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.