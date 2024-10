Museu da Pelada recebe ídolos do Flamengo

Na próxima terça-feira (22), às 19h, a Cobal do Humaitá será o cenário de um encontro, com ídolos que marcaram época no Flamengo em 1972-74. O “Encontro de Gigantes do Museu” reunirá Moreira, Aluísio, Zé Mário, Ruy Rey, Paulinho Carioca, Zanata, Ubirajara Alcântara e Caio Cambalhota para relembrar as suas trajetórias.

O evento faz parte da série de encontros promovidos pelo Museu da Pelada. Ele criado para valorizar a memória do futebol e resgatar a poesia que muitas vezes se perde ao longo dos anos. Sob a liderança do jornalista Sérgio Pugliese, o Museu conectar as gerações de hoje com o legado do futebol de várzea.

O Museu, aliás, já registrou encontros inesquecíveis com figuras icônicas do futebol brasileiro. Mais do que apenas exaltar grandes estrelas, o projeto também dá voz e espaço para personagens menos conhecidos, mas igualmente importantes, como gandulas, árbitros e torcedores.

