Em grande jogo e polêmica de arbitragem, América empata com o Goiás pela Série B

América-MG e Goiás protagonizaram um jogo digno de equipes que buscam retornar à elite do futebol brasileiro. O duelo desta quinta-feira (17), na Arena Independência pela 32º rodada, terminou empatado por 2 a 2. Melhor para o time mineiro, que ficou atrás no placar em duas oportunidades, mas, no final, também lamentou a chance desperdiçada de dormir no G-4 da Série B.

Aliás, os quatro gols da partida saíram dos mesmos jogadores. Pelo Goiás, Breno Herculano balançou as redes duas vezes, enquanto o atacante Brenner fez ambos os gols do América. O time visitante ainda marcou no finalzinho da partida, mas o árbitro anulou o gol, pois a bola tocou nele durante a jogada.

Leia mais: Santos sai na frente, mas perde de virada para Chapecoense

Com o empate, o América chegou aos 49 pontos e perdeu a chance de entrar no G-4, permanecendo em sexto lugar, com a mesma pontuação do Vila Nova, que está em quinto. Já o Goiás, ainda com esperanças de acesso, soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição.

Na próxima rodada, o América, comandado por Lisca, enfrentará o Operário-PR no Germano Krüger, às 21h30 (de Brasília), em jogo marcado para quarta-feira (23). O Goiás jogará novamente fora de casa, desta vez contra a Chapecoense, na Arena Condá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.