Vasco jogará com histórico para eliminar o Atlético-MG na Copa do Brasil

O Vasco poderá se aliar a um aspecto histórico para tentar avançar à final da Copa do Brasil. Afinal, o Cruz-Maltino possui 100% de aproveitamento nos duelos contra o adversário deste sábado (19), o Atlético-MG, na competição.

Não em questão de jogos, é claro, mas no que diz respeito ao classificado dos confrontos. Antes da atual edição, foram duas em que Vasco e Galo duelaram no torneio de mata-mata mais importante do país. Em ambas as ocasiões, o time carioca avançou.

LEIA MAIS: Aproveitamento do Vasco despenca desde lesão de Adson

Vasco tem vantagem no histórico; relembre

As duas foram pelas quartas de final e ocorreram em anos consecutivos, aliás. Em 1994, o Vasco recebeu o Atlético e venceu por 3 a 1, em São Januário, pavimentando a classificação à semifinal. Gian, França e Hernande marcaram para os donos da casa.

Na volta, nova vitória cruz-maltina; desta vez por 4 a 3, no Mineirão. Leandro Ávila, França, Jardel e Hernande fizeram os gols do Gigante da Colina, que garantiram a vaga na ocasião. Os times voltaram a se enfrentar no ano seguinte, novamente com mando do Vasco na ida. Desta vez, porém, o jogo acontecera no Maracanã e com resultado negativo.

Afinal, o Galo aproveitou melhor e fez 1 a 0 em pleno Rio de Janeiro. O Cruz-Maltino, no entanto, foi valente, e devolveu o placar no Mineirão graças a um gol de Valdir Bigode. Nos pênaltis, o Vasco avançou por 4 a 1 numa disputa épica entre Carlos Germano e Taffarel, goleiros que defenderam a Seleção Brasileira na Copa do Mundo seguinte, em 1998.

29 anos depois, então, os times voltam a duelar pelo torneio. Na ida, o Atlético-MG venceu por 2 a 1, na Arena MRV, e por isso, possui a vantagem do empate para o jogo da volta. Para avançar, o Gigante da Colina terá de vencer em São Januário, na partida deste sábado, às 18h30 (de Brasília). Se a hipotética vitória for por um gol de diferença, a disputa será nos pênaltis. Para avançar direto, e, assim, manter o 100% diante do Galo, o Vasco precisa de dois ou mais gols de diferença.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.