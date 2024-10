Ganso, do Fluminense, dá volta por cima e é decisivo em clássico: ‘Personalidade para seguir’

Apesar do pênalti perdido no primeiro tempo, Paulo Henrique Ganso foi o grande nome da vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Assim, o camisa 10 dominou o meio de campo, com passes certeiros, que quebraram as linhas rubro-negras.

“A gente não é mais garoto e acaba passando por isso. Futebol tem dessas coisas. Aconteceu e nós tivemos personalidade para seguir o jogo e ajudar o Fluminense a sair vencedor”, disse.

No segundo tempo, o jogador deu um lindo passe de calcanhar para Kauã Elias, que desmontou o sistema defensivo do adversário e culminou no gol de Lima. Ali, o jogador mostrou o quanto é importante na construção tricolor, seja por dentro ou para abrir pelo corredor.

Em seguida, serviu Martinelli na ponta deixando o volante em condições de efetuar o cruzamento rasteiro. Arias, por sua vez, não desperdiçou a chance e sacramentou o triunfo. O maestro tem feito excelente dupla com o colombiano e pediu a permanência do companheiro.

“Não é surpresa, né. Até brinquei com ele: ‘Tá cansado, não quer começar o jogo?’. Mas ele é um craque, é uma pessoa muito especial, tenho um carinho enorme por ele. Espero que ele fique muito tempo com a gente e que ele possa nos ajudar fazendo gols, com assistências e jogando muito bem porquê ele combina muito bem com essa camisa”, frisou.

Com 33 pontos, o Fluminense agora tem dois pontos a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento, que agora é o Athletico. Aliás, na próxima terça-feira, às 19h30 (de Brasília), os comandados do técnico Mano Menezes medem forças justamente com o Furacão, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.