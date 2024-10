Rossi eleva confiança em defesas de pênalti e alerta para risco contra o Corinthians

A derrota para o Fluminense trouxe duas sensações inéditas ao Flamengo na temporada: o revés para o rival e o primeiro da ‘Era’ Filipe Luís. Apesar disso, nem tudo se resume à lamentação na partida. Isso porque o goleiro Rossi defendeu seu segundo pênalti consecutivo em clássicos e ganhou confiança às vésperas do confronto decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians.

Evidentemente que a derrota por 2 a 0 para o rival mexe com o psicológico do Flamengo antes de um jogo decisivo, mas Rossi vai na contramão do restante da equipe. Ao defender a segunda cobrança consecutiva pelo clube, o goleiro argentino passou a sustentar uma autoconfiança fundamental às vésperas de um duelo que pode ir aos pênaltis.

“Todo mundo sabe como o Ganso bate, sabia que tinha que esperar até o último momento, ter a possibilidade de segurar o máximo no meio do gol. Então, quando ele chutou consegui ir no mesmo canto e defender. Muito importante para mim, segundo consecutivo que consigo pegar. Segundo clássico, com duas derrotas que sai, fico triste pela derrota, mas dá confiança para um jogo decisivo que pode ter cobranças de pênaltis. E meus companheiros terem confiança em mim, sobretudo, torna isso muito importante”, disse Rossi.

Rossi em clássicos

O goleiro argentino havia defendido o pênalti de Almada na derrota para o Botafogo, por 4 a 1, em agosto, no Nilton Santos. A triste coincidência, contudo, ficou pelo resultado: dois reveses. Apesar disso, os desfechos negativos não o assustam para continuidade da temporada.

Mesmo com a goleada sofrida, Rossi teve um de seus melhores desempenhos pelo Flamengo diante do Botafogo. O goleiro terminou a partida com seis defesas, incluindo três difíceis, e a penalidade de Almada. O placar ainda marcava 2 a 1 no momento da cobrança e poderia colocar o Rubro-Negro de volta à partida.

Rossi fez novamente sua parte para tentar outra derrota em clássico, mas não conseguiu evitar o revés. O Flamengo perdeu sua primeira partida para o Fluminense no ano e, consequentemente, viu a briga pelo título brasileiro se tornar improvável.

“A gente fica triste obviamente pelo resultado, mas o futebol é isso. Daqui a três dias, temos uma decisão, uma semifinal de Copa, onde estamos à frente. Um jogo duro, difícil. Ficar pensando muito tempo no jogo de hoje não dá. A partir de amanhã já pensar no domingo e acho que vai dar tudo certo. Temos que descansar, fazer uma boa recuperação para quem jogou, para quem não jogou estar da melhor maneira para poder ajudar o time no jogo de domingo. A gente precisa pegar a classificação para a Copa do Brasil”, avaliou o argentino.

Calendário do Flamengo

Com chances remotas de título no Brasileirão, o Flamengo agora foca toda sua atenção na semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro vai a São Paulo para encarar o Corinthians, no domingo (20), pelos últimos 90 minutos desta fase do torneio nacional. Os cariocas conquistaram a vantagem do empate na vitória por 1 a 0 no Maracanã, no dia 2 de outubro.

