Missões dos semifinalistas na Copa do Brasil

Serão definidos, neste fim de semana, os finalistas da Copa do Brasil. Em São Januário, o Vasco recebe o Atlético-MG tendo que inverter a derrota por 2 a 1 na primeira partida, em Belo Horizonte. No Itaquerão, o Corinthians terá missão idêntica contra o Flamengo. Perdeu o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0.

Em mau momento no Brasileiro, sem vencer há sete partidas, o time cruz-maltino vai contar com o seu caldeirão lotado para superar o Galo e chegar à decisão, algo impensável no começo do torneio. No entanto, a tarefa será complicada pela qualidade do elenco da equipe mineira. O Atlético não faz um grande campeonato nacional, mas, além da Copa do Brasil, é semifinalista da Libertadores. O Galo, portanto, ainda sonha alto.

Em situação muito parecida com a do Vasco, o Corinthians terá a força do seu bando de loucos para bater o Flamengo, na Neo Química Arena. No estádio, conta com ótimo retrospecto. Empolgado pela goleada de 5 a 2 sobre o Athletico-PR no Brasileiro, resultado importantíssimo na luta contra o rebaixamento à Série B, o Timão certamente vai partir para cima do Rubro-Negro.

Flamengo: tudo ou nada na Copa do Brasil

Já o Flamengo vem de uma derrota por 2 a 0 no clássico diante do Fluminense. Mesmo sem contar com alguns titulares, poupados em função da data Fifa, o time frustrou novamente a torcida. No Maracanã, praticamente se despediu da briga pelo título brasileiro. Foi o primeiro revés em três jogos sob o comando de Filipe Luís, interinamente no cargo de treinador desde a demissão de Tite.

Caso caia na Copa do Brasil, a temporada do clube carioca será um fiasco por conta do altíssimo investimento da diretoria. Sem dúvida, dos quatro semifinalistas, o Flamengo é o que tem mais responsabilidade de avançar pela expectativa criada nos torcedores e os decepcionantes resultados em campo. No Corinthians, a eliminação será muito dolorosa. Mas a lição de casa está bem clara na cabeça do fiel torcedor e dos dirigentes: fugir da degola à Segundona.

