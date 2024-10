Martinelli exalta Ganso e analisa atuação do Fluminense: ‘Esse é o caminho’

Martinelli em ação com a camisa do Fluminense durante o clássico - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense emendou a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro e aumentou a distância para a zona de rebaixamento. Diante do Flamengo, os comandados do técnico Mano Menezes brigaram até o fim pelo resultado e foram superiores na segunda etapa. Assim, Martinelli fez questão de exaltar o talento de Paulo Henrique Ganso, que foi decisivo, com passes certeiros.

“Jogar com o Ganso, às vezes você acha que ele errou, mas é você que não pensou igual a ele. É um cara sensacional, que conversa muito comigo durante os treinos, dá muitas dicas. Procuro aprender com esses jogadores. É um cara que acha muito passe para a gente. A bola que ele achou no primeiro gol, aquele desvio ali é para poucos. Não tem o que falar, a gente viu o que ele mostrou dentro de campo”, disse, antes de analisar a atuação.

“Fizemos um grande trabalho, o Mano fez uma semana muito boa com a gente. Ouvimos as ideias dele e colocamos em prática. Acho que foi nítido dentro do campo, a intensidade que o time jogou. Esse é o caminho. A gente tem muito o que conquistar ainda no Campeonato Brasileiro, acho que é o começo destas nove finais que ainda temos pela frente”, completou.

Por fim, com 33 pontos, o Fluminense agora tem dois a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento, que agora é o Athletico. Aliás, na próxima terça-feira, às 19h30 (de Brasília), os comandados do técnico Mano Menezes medem forças justamente com o Furacão, no Maracanã.

