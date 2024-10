STJD pune jogadores de Corinthians e Flamengo por briga no Brasileirão; veja ganchos

O Superior Tribunal de Justiça Despotiva (STJD) decidiu pela punição de Yuri Alberto e Cacá, ambos do Corinthians, e Carlos Alcaraz, do Flamengo, pela confusão generalizada na partida entre as equipes pelo segundo turno do Brasileirão, em setembro.

O zagueiro Cacá e o atacante Yuri Alberto pegaram duas partidas de suspensão por praticar jogada violenta (artigo 254) e ato desleal ou hostil (artigo 250). Como já cumpriram um jogo, os jogadores desfalcarão o Corinthians em apenas uma partida.

A pena pelo lado do Flamengo foi maior. Alcaraz, afinal, pegou quatro jogos de suspensão por praticar agressão física durante a partida (artigo 254-A). O meio-campista trocou agressões com Cacá, do Corinthians. Ele já cumpriu um, mas será desfalque ainda em três partidas.

Além dos jogadores, Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, foi suspenso por um jogo por desrespeitar a arbitragem. Os clubes, por conta da confusão, foram punidos em R$ 10 mil pelo STJD. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, denunciado por desrespeito à arbitragem, com pena de 15 a 180 dias. O árbitro Ramon Abatti Abel, afinal, citou na súmula que o dirigente no intervalo gritou “para de picar o jogo” na porta do vestiário. As decisões, por fim, ainda cabem recurso, caso os clubes decidam pela tentativa de diminuir as penas.

Corinthians e Flamengo, aliás, voltam a se enfrentar neste domingo (20), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu na ida e avança até com um empate. Por outro lado, os paulistas, afinal, precisam de um triunfo por dois ou mais gols de diferença.

As punições do STJD da partida entre Corinthians e Flamengo

Alcaraz (Flamengo): 4 jogos de suspensão

Yuri Alberto (Corinthians): 2 jogos de suspensão

Cacá (Corinthians): 2 jogos de suspensão

Emiliano Díaz (Corinthians): 1 jogo de suspensão

Fabinho Soldado (Corinthians): 15 dias de suspensão

Thiago Rezetti (gandula): 20 dias de suspensão

Alessandro da Silva (gandula): 20 dias de suspensão

Corinthians: multa total de R$ 13 mil

Flamengo: multa de R$ 8 mil

