Fortaleza completa 106 anos nesta sexta-feira

O Fortaleza completa 106 anos de história nesta sexta-feira (18). Em grande fase, brigando pelo título do Brasileiro (terceiro colocado), o Leão do Pici tem muitos motivos para celebrar essa data especial. As comemoração, aliás, já começaram!

Para comemorar seu aniversário de fundação, o Fortaleza fará diversas ações para a torcida, funcionários, diretoria e conselho deliberativo, com início previsto para às 8h, com a presença de bandas musicais, missa e entregas de troféus/homenagens.

Toca o Hino do Fortaleza Esporte Clube no Pici! ????#FortalezaEC pic.twitter.com/BTxk0BqLHa — Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) October 18, 2024

Veja as atividades

8h: Alvorada da Banda do Comando da 10° Região Militar;

8h30: Breve missa no Espaço Ecumênico com o Capelão Padre Fernando;

9h: Entregas dos Troféus/Homenagens – Troféu Sem Demonstrar Cansaço, que anualmente reconhece um

funcionário, um ex-atleta e um dirigente;

10h: Entrega das obras realizadas no último ano;

19h: Leão de Ouro – Show de Vicente Nery & Noite de Homenagens | Jardins do Iate Clube – Ingressos em:

leaotickets.com.br

19h18: Laion Lights – Festa das torcidas na Praça Ney Rebouças | Evento gratuito

Marcelo Paz

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, celebrou o aniversário do clube e enalteceu o trabalho nos últimos anos.

“É uma grande satisfação poder comemorar, junto ao Fortaleza, mais um aniversário do clube. Quando cheguei, como diretor de futebol, o tricolor ainda estava na Série C, e pude participar desse processo de evolução ao longo dos últimos anos, também como presidente e depois CEO. Além dos títulos, chegamos pela primeira vez à Libertadores e celebramos estar, hoje, disputando as primeiras colocações de todos os torneios que participamos. No período, também trabalhamos com muito empenho para colocar as contas do clube em dia e possibilitar ganhos estruturais, como no Centro de Excelência Alcides Santos. Nossa torcida apaixonada merece tudo de bom que está acontecendo desde o ano do centenário”, afirmou Marcelo Paz.

