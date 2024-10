Revelado pelo Vasco, Paulinho assume time do coração: ‘Sempre fui tricolor’

Um dos destaques do Atlético, Paulinho reencontra o Vasco neste sábado (19), em São Januário, na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Revelado nas categorias de base vascaína, o atacante nunca escondeu a gratidão pela formação, mas o coração sempre pertenceu a outro clube carioca. Em entrevista ao “ge”, ele revelou ser torcedor do Fluminense.

“Sempre fui tricolor. Sempre fui Fluminense. Da minha família só nós três (Paulinho, pai e irmão) éramos, a parte da família da minha mãe toda era vascaína. Até meu irmão mais velho, que é o filho mais velho do meu pai, é vascaíno. Meu pai sempre estimulou a gente a ir para o estádio, a acompanhar o futebol, desde muito novo”, disse o atacante do Atlético-MG.

Para ressaltar ainda mais sua torcida pelo Fluminense, Paulinho compareceu em quase todos os jogos do clube na Libertadores 2008 e ainda presenciou a fatídica final, no Maracanã, onde o Tricolor perdeu nos pênaltis para a LDU. Além disso, destacou que a paixão para ser jogador de futebol começou na arquibancada.

“Íamos em quase todos os jogos. Na Libertadores, todo mundo já sabe, já falei aqui, na de 2008, eu fui em quase todos os jogos no Maracanã, estava na final. Foi quando literalmente meu sonho de ser jogador de futebol despertou, porque eu chegava no Maracanã e olhava aquela festa, todo aquele evento, aquela dimensão toda. Meus olhos brilhavam e eu me via como os jogadores ali, a torcida cantando o nome dos jogadores”, destacou.

Paulinho x Vasco

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, o time mineiro venceu por 2 a 1 e, por isso, joga por um empate para chegar à final. Já o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença para reverter o placar e garantir vaga na decisão pela primeira vez após 13 anos.

