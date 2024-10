Imprensa espanhola faz elogios a Luiz Henrique, do Botafogo

Luiz Henrique, do Botafogo, foi um dos nomes da Seleção Brasileira na última Data Fifa. Em dois jogos, ele marcou dois gols. Aliás, um deles garantiu a vitória do Brasil. O atacante que tem passagem pelo futebol espanhol, afinal atuou por um ano e meio no Betis. Assim, foi alvo de vários elogios da imprensa espanhola.

“O Grupo Eagle (comandado por John Textor) se orgulha de sua nova figura mundial. Ele já mostrou que pode atuar no mais alto nível. Enquanto isso, os torcedores do Real Betis estão arrancando os cabelos. Deixaram escapar o craque do Brasileirão por cerca de 16 milhões de euros. Voltar ao Campeonato Brasileiro foi ótimo para ele e lhe deu confiança”, afirmou o jornal “AS”.

Com uma boa temporada pelo Alvinegro, na qual marcou nove gols e contribuiu com quatro assistências em 44 partidas, ganhou uma oportunidade com Dorival Júnior na Seleção Brasileira.

Dessa forma, aproveitou bem a segunda convocação. Nas duas partidas, contra o Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, ele saiu do banco. No primeiro jogo, marcou o gol da virada nos minutos finais. Já na segunda partida, com cinco minutos em campo, deu uma assistência e marcou o quarto gol do Brasil.

“A aparição de Luiz Henrique deu um impulso de ar fresco para uma equipe que estava com água até o pescoço. O jogador de 23 anos vive uma temporada fascinante com o Botafogo e conseguiu transferir seu bom desempenho à Seleção, aproveitando as oportunidades para se tornar um herói nacional” disse o “As”.

Luiz Henrique volta a campo com o Botafogo nesta sexta-feira (18), contra o Criciúma, no Maracanã, pelo Brasileirão.

