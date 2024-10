Inter consegue liberação de atacante para o Gre-Nal

O Inter conseguiu, via Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a liberação do atacante Ricardo Mathias para o Gre-Nal deste sábado (19). Assim, ele está apto para entrar em campo no clássico no Beira-Rio, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Segundo o próprio Colorado informou nesta sexta-feira (18), a punição disciplinar desportiva de Ricardo Mathias converteu-se em uma multa arcada pelo clube requerente.

LEIA MAIS: Barcelona vai usar marca do Coldplay no El Classico, diante do Real Madrid

Ricardo Mathias se envolveu em uma confusão em jogo com o Ceará no Brasileirão Sub-20, em julho. O centroavante, então, pegou quatro partidas de suspensão pelo STJD. Como o torneio acabou antes do fim da punição (o Colorado foi eliminado na primeira fase), ele não poderia mais cumpri-la na competição em questão.

O jovem de apenas 18 anos marcou seu primeiro gol como profissional na última partida do Inter, no empate contra o Corinthians. De letra, ele marcou nos acréscimos, na Neo Química Arena, evitando a derrota colorada, aliás. Sua última partida antes dessa? Um Inter 2 a 1 no Grêmio pela Copa FGF com dois gols dele.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.