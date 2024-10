Bruno Henrique desfalca o Flamengo contra o Juventude

Filipe Luís, técnico do Flamengo, tem mais um desfalque para a partida com o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e, portanto, vai cumprir suspensão automática na rodada seguinte.

O atacante foi o único jogador do Rubro-Negro que levou cartão na partida. O lance aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo. O jogador reclamou de uma chegada forte de jogadores do Tricolor, mas o árbitro não marcou falta e, logo depois, ele chegou forte em Samuel Xavier.

Além de Bruno Henrique, o treinador também não vai poder contar com Alcaraz. O jogador foi punido com quatro jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão na partida contra o Corinthians pela 25° rodada do Brasileirão.

O confronto entra Flamengo e Juventude acontece no próximo sábado (26), no Maracanã, pela 31° rodada do campeonato. O Rubro-Negro tem seis jogadores pendurados: Allan, Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gabigol e Carlinhos.

Antes, o clube carioca entra em campo no domingo (20), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Flamengo venceu a primeira partida por 1 a 0, no Maracanã, gol de Alex Sandro, e portanto, um empate coloca a equipe na decisão da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.