Eduardo, do Botafogo, é relacionado para partida contra Criciúma

Eduardo volta a ser relacionado no Botafogo - (crédito: Vitor_Silva)

O Botafogo tem um retorno importante para a partida contra o Criciúma nesta sexta-feira (18), no Maracanã. O meia Eduardo, que se recuperava de uma lesão na coxa direita desde julho, voltou a ser uma opção para o técnico Artur Jorge. Ele foi relacionado para o confronto.

O jogador machucou-se após uma cobrança de pênalti para o Alvinegro na partida contra o Vitória, no Barradão. Ele isolou a bola e caiu no gramado sentindo muitas dores e, portanto, deixou o campo. Dessa forma, precisou passar por uma cirurgia para corrigir o problema muscular e a previsão inicial era de que o meia não teria mais condições de atuar nesta temporada. No entanto, a recuperação correu muito bem e ele volta cerca de três meses depois.

Eduardo ainda é um dos principais nomes do Botafogo na temporada. Aliás, ele ainda é um dos artilheiros da equipe mesmo sem atuar por alguns meses. Júnior Santos e Luiz Henrique estão à frente, com 18 e nove gols, respectivamente. O meia balançou as redes oito vezes, assim como Tiquinho Soares e Savarino. O meia tem vínculo com o Botafogo até o fim desta temporada, porém, negocia uma renovação de contrato por mais um ano. A negociação começou há algumas semanas. Eduardo é de interesse de alguns clubes da Arábia Saudita, mas pretende permanecer no país, perto da família. A partida entre o Alvinegro e o Criciúma marca a volta do clube carioca como mandante no Maracanã após 10 anos. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos e o Botafogo deve ter o maior público da temporada.

