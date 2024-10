Ex-Mirassol, Yuri Lima desabafa sobre ‘sofrimento’ dos primeiros dias da paternidade: “Odeio”

Yuri Lima decidiu compartilhar a rotina de pai de primeira viagem com seus seguidores no Instagram. Desde o nascimento de Nala, no último domingo (13), o ex-jogador tem partilhado dos bons e ‘maus’ momentos da paternidade e até definiu a pior etapa até o momento: as cólicas. A bebê é fruto de seu relacionamento com a cantora Iza.

“Eu odeio cólica e olha que nunca tive”, desabafou Yuri. Na mensagem, alguns emojis de tristeza, sono e emoção.

Nala nasceu no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, às 7h52 do último domingo, 13 de outubro. Iza, namorada de Yuri, passou por parto cesariano sob os cuidados do Dr. Bruno Wunder de Alencar.

Veja post

Pais de primeira viagem

O sonho se transformou em realidade com a chegada da pequena Nala ao mundo. Os primeiros dias estão exigindo bastante de Yuri Lima e Iza, que têm perdido noites de sono devido às cólicas e dos costumes da pequena. O ex-jogador até brincou com a situação em seus stories recentemente.

“Agora entendi o ‘ficar sem dormir’ hahaha. Tudo sob controle”, escreveu o papai de Nala.

Em outro momento, Yuri mostrou o “antes e depois” do nascimento de sua filha. Primeiramente, o ex-jogador fez uma selfie no espelho com a legenda “sem filha” e na sequência apareceu cheio de malas e bolsas da herdeira na mão: “Com filha”.

Namoro de Yuri Lima e Iza

O casal precisou superar diversos obstáculos até ter Nala nos braços. Isso porque Yuri Lima traiu Iza durante a gravidez, e a cantora pôs um ponto final na relação pouco depois de completar seis meses de gestação.

Yuri e Iza, contudo, permaneceram apenas um mês separados antes da reaproximação – confirmada pela assessoria na reta final da gravidez da cantora. De acordo com o comunicado, a reconciliação ocorreu como forma de priorizar a chegada da bebê e o futuro de Nala.

“Mas de acordo com o que tenho vivenciado ultimamente, acredito que preciso muito mostrar para ela que a gente precisa viver a nossa vida de um jeito que faça a gente feliz. Então, quero que ela saiba que as nossas decisões nem sempre vão agradar às pessoas, que elas nem sempre vão concordar com aquilo que a gente faz. Elas criam expectativas em relação a nossa vida”, disse Iza durante uma entrevista no mês passado.

A reconciliação contou com apoio de familiares e precisou de um ‘esforço’ por parte de Yuri, que deixou o futebol para assumir cargo na empresa da amada. Iza, por sua vez, decidiu perdoá-lo após algumas condições para nova etapa do relacionamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.