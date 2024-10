Ex-Manchester United recebe acusação de roubar camisa de torcedor

Uma antiga estrela do Manchester United roubou a cena por uma situação inusitada. Um fã abordou o atacante Nani, na saída do treino do Estrela Amadora, de Portugal, e pediu um autógrafo. Contudo, o jogador não aceitou a solicitação. O admirador chegou a entregar uma camisa da seleção portuguesa, porém ao segurá-la, o atleta alegou que era sua e não a devolveu. Assim, o atacante tornou-se alvo de acusação por roubo.

De acordo com relato de Nani, ele foi vítima de roubo em sua casa. Afinal, os criminosos levaram algumas de suas camisas no episódio. Segundo o lado do jogador, ele usou o objeto, centro da polêmica, no confronto entre Portugal e País de Gales, na semifinal da Eurocopa, de 2016. Na ocasião, aliás, a seleção lusitana conquistou um resultado positivo por 2 a 0, e o ex-Manchester United foi o autor de um dos gols.

Posteriormente, Portugal também conseguiu um triunfo na decisão contra a França e sagrou-se campeão do torneio, de forma inédita. O admirador de Nani e do futebol manifestou-se pelas redes sociais e argumentou que a camisa era uma réplica. A propósito, que nem mesmo ele ou outra pessoa a utilizou. Em seguida, a assessoria do atacante também se posicionou. Por meio de um comunicado, indicou que vai analisar a camisa e depois entrará em contato com o fã que pediu o autógrafo depois de treino do Estrela Amadora.

Confira a nota da assessoria do atacante ex-Manchester United

“Na sequência de uma situação ocorrida logo após o fim do treino e o vídeo publicado online, o jogador Luís Nani lamenta o mal-entendido e constrangimento causado ao torcedor.

A camisa em questão foi vista por Nani como uma camisa oficial da sua coleção particular, alvo de furto. Na época, várias dessas camisas apareceram à venda online, mas não foi possível o jogador recuperar todas as camisas.

A camisa que o jogador manteve em seu poder após o torcedor pedir um autógrafo, conforme visto no vídeo, foi recolhida para ser objeto de verificação, para apurar se se tratava de uma camisa roubada da sua coleção particular. Após pegar a camisa, Nani perguntou ao torcedor onde comprou a camisa e garantiu que a devolveria, caso conseguisse confirmar que não era dele.

Por se tratar de um de valor emocional elevado para o jogador, já que foi a camisa usada no jogo que Portugal foi à final da Euro-2016, onde Nani marcou um gol, o jogador reagiu de forma emotiva ao querer validar se a mesma não seria a que lhe foi roubada.

Assim que a situação estiver resolvida, Nani irá conversar com o torcedor, tal como lhe indicou quando no dia que aconteceu a situação”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.