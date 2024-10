Vitória x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória e RB Bragantino duelam neste sábado (19/10), às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, é um duelo direto contra o rebaixamento. O Rubro-Negro Baiano, na 18° posição, com 29 pontos, pode deixar a zona de descenso em caso de triunfo em casa. Já o Massa Bruta é o 13°, mas com 34 pontos, apenas três a mais que o Athletico Paranaense, primeiro time na zona de rebaixamento. Assim, também precisa vencer para se afastar do perigo de jogar a Série B em 2025.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Vitória

O Vitória não entra em campo há duas semanas, e jogou diante da torcida pela última vez no dia 21 de setembro, quando venceu o Juventude por 1 a 0. Para empurrar a equipe na luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro Baiano promoveu um treino aberto no Barradão e os torcedores fizeram uma grande festa.

Na parte tática, Carpini organizou o time com três zagueiros e apostou em Carlos Eduardo como ala pela direita. Além disso, no meio de campo, Luan ficou fora e viu um trio formado por Willian Oliveira, Machado e Matheusinho, jogadores com mais recurso no fundamento dos passes. Contudo, Alerrandro está fora por conta de questões contratuais, já que pertence ao RB Bragantino. Assim, Janderson deve herdar a vaga no ataque.

Como chega o RB Bragantino

Já pelo lado do Massa Bruta, o técnico Pedro Caixinha pode ter duas novidades. Afinal, os atacantes Vitinho e Henry Mosquera, que não participaram dos treinos durante a semana, voltaram a trabalhar normalmente na sexta-feira (18/10) e podem aparecer na lista de relacionados. Os dois estavam no departamento médico.

Além disso, o atacante Eduardo Sasha, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também realiza trabalhos de transição após sentir dores no adutor da perna direita. Por fim, o goleiro Cleiton e o zagueiro Lucas Cunha estão suspensos para a partida contra o Vitória. Em contrapartida, o meia Jhon Jhon volta a ficar à disposição após cumprir a suspensão automática na última rodada.

VITÓRIA X RB BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA)

Data e horário: 19/10/2024, às 16h (de Brasília)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Carlos Eduardo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira (Luan), Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Edu), Everaldo e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

RB BRAGANTINO: Fabricio; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Jadsom; Lincoln, Lucas Evangelista, Mosquera e Vitinho; Vinicinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

