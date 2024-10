Vasco não tem suspenso, mas tem pendurados contra o Galo

Vegetti é o artilheiro do Vasco na Copa do Brasil, mas está pendurado - (crédito: Leandro Amorim)

O Vasco possui quatro jogadores pendurados para o confronto contra o Atlético-MG, neste sábado (19), pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Dessa forma, caso um dos atletas receba amarelo nesta partida, ficará fora de uma eventual final, caso, é claro, Cruz-Maltino avance.

O zagueiro João Victor, os volantes Mateus Carvalho e Sforza, além do atacante Vegetti são eles. Todos possuem dois amarelos na conta e desfalcariam o Vasco na hipotética primeira partida da final em caso de nova sanção.

João Victor, aliás, já esteve fora duas vezes só na Copa do Brasil por suspensão. Ambas foram por expulsão direta, sendo uma contra o Água Santa, pela segunda fase, e outra contra o Athletico (na ida), pelas quartas de final. Mateus Carvalho, por sua vez, é o jogador que mais recebeu cartão amarelo pelo Vasco no ano, com 12 na soma de todas as competições.

Já o atacante Vegetti, por mais que seja um jogador ofensivo, vem em quarto nesta lista, com nove sanções em 45 jogos. Além da Copa do Brasil, ele também está pendurado no Brasileirão, com cinco amarelos no total. O Pirata é o artilheiro da Copa, com seis gols em nove jogos.

Por outro lado, Rafael Paiva não terá ninguém fora por suspensão. Ele também recebe o reforço de Rayan, que esteve fora do jogo de ida por cartão vermelho direto diante o Athletico, na volta das quartas de final, em Curitiba.

