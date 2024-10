Volta Redonda x Athletic pela final da Série C: onde assistir, escalações e arbitragem

O Volta Redonda enfrenta o Athletic neste sábado (19), às 17h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João Del Rei, em Minas Gerais. A partida é válida pelo jogo de volta da Série C do Campeonato Brasileiro. O Voltaço tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro confronto por 1 a 0. Por outro lado, o Esquadrão conta com o apoio da torcida para reverter o placar e conquistar o título.

Onde assistir

A partida terá transmissão do DAZN, Nosso Futebol e TV Zapping.

Como chega o Volta Redonda

O Voltaço chega embalado na busca do título inédito e por ter garantido o acesso para a Série B depois de 26 anos. A equipe foi a única a sair invicta do quadrangular entre as oito equipes e, assim, está sem perder há 13 partidas, considerando a Série C e a Copa Rio. Nos dois últimos jogos, venceu o Athletic no primeiro confronto da final por 1 a 0 e, depois, empatou por 1 a 1 com o Maricá, fora de casa, pela semifinal da Copa Rio.

Como chega o Athletic

Por outro lado, o Athletic chega para a decisão querendo coroar a melhor campanha da Série C, além de um título inédito logo no ano em que disputou pela primeira vez a competição. No jogo de ida da final, perdeu por 1 a 0 e agora, portanto, conta com a torcida para conseguir reverter o placar. Ao contrário do clube carioca, a equipe teve a semana inteira de treinos para se preparar pra grande decisão. Aliás, em casa, na competição, o Esquadrão venceu 10 das 12 partidas – incluindo duas vitórias contra o Voltaço.

Volta Redonda x Athletic

Brasileirão Série C – Final

Local: Arena Sicredi, Sao Joao del Rei (MG)

Data e horário: Sábado, 19/10/2024, às 17h30h (de Brasília)

VOLTA REDONDA: Jean Drosny, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Lucas Souza e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Robinho e Henrique Silva (PK); MV, Douglas Skilo e Bruno Santos (Heliardo). Técnico: Rogério Corrêa

ATHLETIC: Jefferson; Ynaiã, Edson, Sidimar e Yuri Silva; Diego Fumaça, Djalma e David Braga; Welinton Torrão, Denilson e Paul Villero. Técnico: Roger Silva

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

