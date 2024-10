Vitor Reis, do Palmeiras, é o novo embaixador da ONG Cão Sem Dono

O zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, agora é o novo embaixador da ONG Cão Sem Dono, focada no resgate e cuidado de cachorros abandonados. Assim, aos 18 anos de idade, o jogador firmou uma parceria para promover a imagem da instituição que atua com o objetivo de tirar o maior número possível de animais da rua.

“Estou muito feliz com a novidade e de poder contribuir com uma ONG que faz um trabalho tão importante em prol dos animais. Adotar é um ato de amor e carinho. É essa mensagem que queremos passar às pessoas nesta parceria”, ressalta Vitor, capitão da Seleção Brasileira Sub-17 no último Mundial da categoria.

A parceria, aliás, foi firmada por meio da Wolff Sports, agência que tem exclusividade na gestão de imagem do atleta, em parceria com a P&P Sport Management, empresa internacional que administra a carreira de Vitor e de mais de 100 jogadores nas principais ligas do mundo.

“Nós percebemos a simpatia e o gosto do Vitor e da família pelos animais. A partir disso surgiu a ideia de firmar essa parceria com a Cão Sem Dono. Uma organização séria e ativa na causa”, celebra Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

