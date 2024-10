Neymar faz postagem para lembrar lesão grave no joelho esquerdo: ‘Um ano’

Neymar deixou o gramado de maca após contusão no joelho esquerdo - (crédito: Foto: Reprodução/Globo)

A grave lesão que retirou Neymar dos gramados ainda o atormenta. Isso porque ele fez uma postagem em suas redes sociais, na última quinta-feira (17), para relembrar um ano deste episódio negativo.

“Um ano da pior lesão que tive”, detalhou Neymar na legenda, acompanhada da foto da cicatriz, que ganhou devido à cirurgia que precisou realizar.

O craque sofreu a contusão durante a derrota da Seleção Brasileira por 2 a 0 para o Uruguai, fora de casa, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Na ocasião, o atacante dividiu uma jogada com De La Cruz. Desta forma, travou a sua perna esquerda no gramado.

Por conta disso, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, além de uma lesão no menisco. Após o incidente, o jogador não entrou mais em campo e queixou-se do acontecimento na época.

“É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após quatro meses recuperado”, desabafou.

Neymar teve contrato suspenso com o Al-Hilal

A propósito, já em estágio final de recuperação, há a expectativa que ele possa retornar aos gramados na próxima semana. Mais especificamente na próxima segunda-feira (21), quando o Al-Hilal, sua equipe, vai enfrentar o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Em novembro de 2023, por conta da lesão, o seu vínculo com o clube da Arábia Saudita foi suspenso, enquanto ainda se recuperava de cirurgia. Ainda por cima, segundo informação do jornal “Corriere dello Sport”, o responsável por tal solicitação foi o técnico Jorge Jesus. Aliás, o comandante português tomou tal decisão, pois planejava inscrever outro estrangeiro nas competições que a equipe disputava.

