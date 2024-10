São Paulo volta a treinar nesta sexta-feira e recebe visita de Miranda

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (18/10), depois de um dia de folga, concedida pela comissão técnica na quinta (17/10). O elenco teve um descanso após vencer o Vasco por 3 a 0 na quarta (16/10), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade desta sexta, o técnico Luis Zubeldía contou com os retornos de Ferraresi e Bobadilla, que estavam com as seleções de Paraguai e Venezuela em jogos das Eliminatórias. Jamal Lewis, que estava com a Irlanda do Norte, na disputa da Nations League, também retornou.

O irlandês, aliás, pode ser titular contra o Criciúma, já que o lateral Welington terá de cumprir suspensão automática no próximo jogo pelo acúmulo de três amarelos. Além disso, Arboleda, Alan Franco e André Silva, que cumpriram suspensão contra o Vasco, também estão de volta.

Com longa preparação pela frente, o técnico Luis Zubeldía focou na recuperação física dos atletas que entraram em campo na última rodada. Assim, iniciou um trabalho em campo com jogadores que não iniciaram a partida em Campinas. O São Paulo só volta a campo no dia 26 de outubro, para enfrentar o Criciúma, fora de casa.

Quem fez uma visita especial no treino desta sexta foi Miranda. O zagueiro tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008) e campeão paulista pelo clube em 2021, fez uma visita aos colegas.

Situação do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo é o quinto colocado, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, que está na quarta posição e abre o G-4. Contudo, o Rubro-Negro ainda tem um jogo a cumprir no Campeonato Brasileiro.

