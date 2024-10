Atlético-MG é multado pela Conmebol em mais de R$ 1 milhão; entenda o caso

Torcida do Atlético faz bonita festa com sinalizadores, mas artefatos são proibidos - (crédito: Foto: Daniela Veiga / Atlético)

A Conmebol multou o Atlético-MG em 180 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão) pelo uso de sinalizadores e cantos homofóbicos direcionados ao goleiro Fábio na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. O jogo, que classificou o Galo para a semifinal da Copa Libertadores, ocorreu na Arena MRV. Assim, a entidade vai descontar do valor da premiação que o clube tem direito por avançar de fase na competição.

A entidade proíbe a utilização de sinalizadores e, por isso, já puniu o Atlético mais de uma vez nesta edição da Libertadores. Agora, a multa é de 80 mil dólares (R$ 455 mil), de acordo com a “Rádio Itatiaia”. Diante do Tricolor carioca, era possível observar vários sinalizadores atrás de um dos gols do estádio.

Além disso, o clube acabou multado também por cantos homofóbicos contra Fábio. Toda vez que o goleiro do Fluminense cobrava tiro de meta, a torcida gritava “bicha”. A provocação vem desde a época em que o experiente jogador atuava pelo Cruzeiro. Dessa maneira, o Galo terá que desembolsar 100 mil dólares (cerca de R$ 570 mil) de multa.

O valor é mais elevado pelo fato de o Atlético ser reincidente. Recentemente, recebeu uma multa por atos racistas praticados por um torcedor.

Apesar de orientar seus torcedores com campanhas para não atirar objetos no campo e nem acender sinalizadores, o Atlético está preocupado com o jogo de terça-feira (22), contra o River Plate, na ida da semifinal da Copa Libertadores.

