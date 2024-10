Santos tem novidade em treinamento no CT Rei Pelé

O técnico Fábio Carille teve uma novidade no treino do Santos desta sexta-feira (18). Afinal, o volante Tomás Rincón se reapresentou após defender a Venezuela em jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. Assim, ele é opção para o Peixe para o duelo contra o Ceará, às 19h (de Brasília) da próxima terça (22), na Vila Viva Sorte.

Rincón foi titular no empate com a Argentina. No entanto, na derrota para o Paraguai, no segundo jogo da Venezuela na Data Fifa, não saiu do banco.

Os atletas que foram titulares na derrota para a Chapecoense, na última quarta-feira (16), fizeram apenas trabalho físico leve. Os demais jogadores do elenco participaram de um treino técnico.

Neste sábado, o Santos terá mais um “reforço” no treino. Afinal, Miguelito se reapresentará e já deve trabalhar com os companheiros no CT Rei Pelé. Ele foi titular da Bolívia nos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Inclusive, foi dele o golaço que garantiu o triunfo sobre a seleção cafeteira.

Contra o Ceará, o técnico Fábio Carille terá o retorno de três jogadores que não atuaram contra a Chapecoense por estarem suspensos: Gil, Escobar e Diego Pituca. Dessa maneira, ele deve mandar a campo o seguinte Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Willian), Guilherme e Wendel Silva.

