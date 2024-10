Vasco x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Atlético-MG se enfrentam por vaga na final da Copa do Brasil - (crédito: Arte: Jogada 10)

Chegou a hora, torcedor! Neste sábado (19), Vasco e Atlético-MG decidem o primeiro finalista da Copa do Brasil 2024. Após um 2 a 1 para o Galo no jogo de ida, no último dia 2, em Belo Horizonte, os times se enfrentarão num São Januário repleto para a volta, a partir das 18h30 (de Brasília).

Com este resultado, o time carioca precisa partir para cima, visto que só a vitória interessa. Se for por um gol, é disputa por pênalti. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, avança. Qualquer outro resultado é mineiro. Quem vencer enfrenta Corinthians ou Flamengo na final – esta partida ocorre no domingo (20), em SP.

E a promessa para Vasco x Atlético-MG não é só de casa cheia (ingressos esgotaram em 3h30), como também de grande festa. Afinal, a torcida do Cruz-Maltino arrecadou dinheiro para promover um verdadeiro clima de final no Caldeirão, com direito a fogos, adereços e até mesmo mosaico 3D. Saiba, então, os principais detalhes deste jogão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada, Premiere no sistema de Pay-per-view, e Amazon Prime pelo streaming.

LEIA MAIS: STJD pune jogadores de Corinthians e Flamengo por briga no Brasileirão; veja ganchos

Como chega o Vasco

O Vasco já não sabe o que é vencer desde o primeiro dia de setembro, quando bateu o Vitória, fora de casa, por 1 a 0. Desde então, são sete jogos sem vitória, apesar de uma das derrotas (contra o Athletico) ter valido classificação nos pênaltis à semifinal da Copa do Brasil.

Na última partida, quarta (16), a equipe foi com os titulares diante o São Paulo e voltou com um revés por 3 a 0, em Campinas. Ainda assim, o torcedor não se abateu e mais de 10 mil pessoas compareceram a São Januário para treino aberto nesta sexta-feira (18), véspera do confronto contra o Galo.

Para este jogo, Rafael Paiva só terá os desfalques do lesionados. Afinal, não há jogadores suspensos. Rayan, que cumpriu suspensão na ida, em Minas Gerais, está apto a entrar em campo, aliás. Paulinho, Jair, Adson, David, Estrella e Victor Luís são as ausências em questão.

Ainda assim, há indefinições na equipe. Com problemas defensivos, o Cruz-Maltino não tem zaga confirmada. As opções variam entre Maicon e Léo/João Victor ou João Victor e Léo. Puma Rodríguez pode ganhar vaga na ponta direita, com Emerson Rodríguez atuando pelo lado oposto. Caso Rafael Paiva opte por atuar com Payet e Coutinho juntos, a tendência é que o colombiano caia para a direita, com Puma indo para o banco.

Como chega o Atlético

Com a vantagem, o Atlético pode se dar o luxo até de empatar no Rio de Janeiro para avançar a mais uma final de Copa do Brasil. O bicampeão (2014 e 2021) venceu na ida por 2 a 1 (gols de Arana e Paulinho) e está mais perto da vaga.

O técnico Gabriel Milito, porém, deverá ter desfalques importantes. Lesionados, os laterais-esquerdos Guilherme Arana e Rubens ainda surgem como dúvidas para o argentino. Arana não atua desde a ida contra o Vasco, aliás, quando sentiu lesão muscular na coxa esquerda, sendo cortado da Seleção, inclusive.

Rubens, seu substituto natural, também sentiu lesão na coxa esquerda. Assim, é possível que Milito improvise Junior Alonso no setor. Outra opção seria colocar um lateral-direito, como Mariano ou Saravia, na posição oposta. De toda forma, Arana e Rubens estão relacionados por Milito e viajaram ao Rio de Janeiro.

O atacante Deyverson e o volante Fausto Vera não podem ir a campo, visto que já defenderam seus clubes anteriores pela Copa do Brasil deste ano. Uma curiosidade sobre este time do Galo é que Hulk ainda não marcou gols na atual edição do torneio.

ATLÉTICO-MG (2) x (1) VASCO

Semifinal da Copa do Brasil – jogo de volta

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: sábado, 19/10/2024, às 18h30 (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Puma Rodriguez (Payet), Emerson Rodriguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Junior Alonso (Mariano/Arana/Rubens); Gustavo Scarpa, Alan Franco, Otávio e Igor Gomes; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabi Milito.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Bruno Boschilia (PR-Fifa)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR/VAR-Fifa)

Onde assistir: SporTV, Premiere e Amazon Prime

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.