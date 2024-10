Apresentador acerta saída da Globo após 10 anos

O apresentador Felipe Andreoli acertou sua saída da Globo após 10 anos anos na emissora. A decisão foi tomada após o retorno dele das férias no exterior. Houve uma conversa entre as partes, mas o desejo o âncora prevaleceu. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a publicação, partiu do próprio Andreoli a busca pelo fim do vínculo com a Globo. Os motivos para a decisão envolveriam razões pessoais e profissionais. A ideia do apresentador é ficar mais perto dos dois filhos pequenos, frutos da relação com a apresentadora Rafa Brites. A saída dele está prevista para o fim deste mês.

Em paralelo, o apresentador deseja ter maior controle sobre seus compromissos de trabalho, como negociações para novos formatos e ações de publicidade – ele já tem agenda fechada com marcas até o fim do ano. A Globo ainda tentou oferecer uma mudança para o entretenimento, mas uma possível espera pelo novo desafio não agradou a ele.

A princípio, Andreoli focará mais em conteúdos voltados para a internet.

Trajetória de Felipe Andreoli na Globo

Felipe Andreoli chegou à Globo em dezembro de 2014, após seis anos no CQC, da Band, onde se destacou como repórter junto a nomes como Danilo Gentili, Marcelo Tas, Rafinha Bastos e Marco Luque, entre outros. Inicialmente, o apresentador assinou para ficar à frente do programa esportivo Extra Ordinários, junto a Eduardo Bueno, Maitê Proença e Xico Sá no SporTV. Além disso, ele também contribuiu como repórter do programa Encontro com Fátima Bernardes na TV aberta.

Em 2017, ele assumiu o Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil. Dois anos depois, assumiu como apresentador do Globo Esporte SP, no lugar de Ivan Moré.

