CRB vira sobre o Brusque fora de casa e sai da zona de rebaixamento

O CRB virou sobre o Brusque e venceu por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (18), no Estádio Augusto Bauer, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa saíram na frente com Rodrigo Pollero, mas após a expulsão de Diego Mathias ainda na primeira etapa, cederam a virada aos visitantes no segundo tempo.

Os gols da virada foram de Labandeira e Matheus Ribeiro. Com o grande resultado fora de casa, o Galo da Praia saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 14ª colocação, somando 36 pontos. Por outro lado, o time de Santa Catarina não somou na rodada e segue na degola, na 18ª posição, com 33 pontos.

O jogo

Com chances para os dois lados, o jogo começou movimentado em Santa Catarina. Aos 23 minutos, os donos da casa saíram na frente com Rodrigo Pollero. Agustín González encontrou o camisa 9 em liberdade pelo lado esquerdo da pequena área, e o atacante não desperdiçou. Aos 27, Pollero quase marcou mais um ao sair cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora. Aos 44, Diego Mathias foi expulso por falta em Chay após revisão do VAR. O jogador deu uma entrada dura no tornozelo do adversário.

Para segunda etapa, o CRB voltou pressionando bastante, mas não conseguia transformar as oportunidades em gols. Contudo, aos 26 minutos, o empate dos visitantes finalmente saiu. Após bola cruzada pelo lado esquerdo, o atacante Labandeira marcou de cabeça. Aos 40, Matheus Ribeiro aproveitou sobra na pequena área e, de primeira, marcou o gol da virada do Galo.

Próximos jogos

Pela 33ª rodada da Segundona, o CRB recebe o Mirassol na próxima terça-feira (22), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Brusque visita a Ponte Preta, em mais um confronto direto contra o Z4, na quarta-feira, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli.

Jogos da 32ª rodada da Série B

Quinta-feira (17/10)

América-MG 2×2 Goiás

Sexta-feira (18)

Brusque 1×2 CRB

Amazonas x Avaí – 21h30

Sábado (19)

Vila Nova x Coritiba – 16h

Mirassol x Novorizontino – 17h

Ituano x Ceará – 17h

Domingo (20)

Operário x Paysandu – 11h

Ponte Preta x Guarani – 18h30

Sport x Botafogo-SP – 19h30

