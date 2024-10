Igor Jesus, do Botafogo, é casado com nutricionista que conheceu aos 19 anos

Novo xodó da Seleção Brasileira, o atacante Igor Jesus, do Botafogo, tem uma torcedora mais que especial na arquibancada durante boa parte de seus jogos. Trata-se da esposa Angélica Richter, nutricionista que o jogador conheceu quando tinha 19 anos.

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus deixou cedo o país e seguiu para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Angélica, que na época acabara de chegar aos 30 anos, já era formada em Nutrição pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ela seguiu com o atacante para a nova aventura no futebol árabe, onde ficaram por quatro anos em Dubai.

A relação com Igor Jesus e o convívio com outros jogadores fez com que Angélica aprofundasse sua profissão através de uma especialização em nutrição esportiva.

Atualmente no Rio, onde o jogador virou rapidamente um dos destaques do Glorioso, Angélica tenta acompanhar o marido durante os jogos. Inclusive, ela esteve no estádio Mané Garrincha para ver Igor Jesus em ação durante a vitória do Brasil contra o Peru. Aepsar de ter passado em branco, o atacante teve a atuação elogiada internacionalmente.

