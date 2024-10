Bruno Mars dorme no ombro de Rosé após Fla-Flu no Maracanã

O cantor Bruno Mars vive dias agitados no Rio de Janeiro. Na cidade para a realização de shows no Estádio Nilton Santos, o astro pop aproveitou a folga na agenda para curtir o Fla-Flu no Maracanã, na última quinta-feira (17). Após a partida, o americano foi flagrado dormindo no ombro da cantora Rosé, do Blackpink.

O episódio ocorreu no vídeo de divulgação da nova música dos artistas. Enquanto falava sobre a novidade, Rosé exibiu Bruninho descansando ao seu lado. A situação gerou risadas da cantora e também dos fãs do artista.

“Ai, meu Deus! Estamos tão animados para o lançamento. ‘APT’ está no ar. Todo mundo, por favor, pode conferir… Bruno?”, chamou Rosé, sem obter resposta do cantor, que dormia.

Confira o vídeo do momento:

ROSÉ IG UPDATE WITH BRUNO???????? pic.twitter.com/ZzU5UIUWUB — rosé (@roseannepics) October 18, 2024

Bruno, Rosé e outros artistas que integram a equipe de ambos estiveram no estádio para acompanhar o clássico carioca, que terminou com vitória do Fluminense. Eles registraram os momentos nas redes sociais, falaram com fãs e também tomaram cerveja.

