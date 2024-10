Diretoria do Corinthians acata pedido dos atletas para mudança nos uniformes

O uniforme "all black" na vitória do Timão sobre o Athletico-PR, na última rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Os jogadores do Corinthians entraram em campo com o segundo uniforme do time nos dois últimos jogos da equipe na Neo Química Arena. A escolha foi por um pedido dos jogadores, que levaram à diretoria a preferência pelo uso da camisa preta nas partidas realizadas em Itaquera.

Com isso, a cúpula do time paulista atendeu ao pedido do elenco e, então, o segundo uniforme passará a ser a primeira opção quando for possível. Assim, a camisa número um entrará como uma segunda opção, e a preferência é utilizá-la em confrontos fora de casa. As informações são do portal Meu Timão.

A equipe de marketing do clube não interferiu no pedido feito pelos atletas. No uniforme “all black”, os nomes e números dos jogadores possuem a tipografia baseada em símbolos Adinkras de origem ganesa. A fonte foi criada pela designer e diretora de arte Giulia Fagundes. Além disso, por dentro da gola, é possível encontrar a frase “Tamo Junto e Misturado”. O próximo desafio do Corinthians na Neo Química Arena é contra o Flamengo, no próximo domingo (20), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Timão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final, já que o time carioca venceu por 1 a 0 na ida, com gol de Alex Sandro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.