Criciúma apronta no Maraca e faz o Botafogo reencontrar fantasma de 2023

Da euforia à depressão. O Botafogo é inacreditável. Uma hora ele voltaria. 2023 resolveu aparecer e dar uma canja no 2024, até então, espetacular que faz o Mais Tradicional. Assim, nesta sexta-feira (18), pela rodada 30 desta edição do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o time alvinegro marcou nos acréscimos e conseguiu sofrer o empate logo depois, revisitando o enredo da temporada passada: 1 a 1 dolorido que mostra: o Glorioso tem diversos problemas.

O resultado deixa, então, o Botafogo, ainda na primeira colocação, com 61 pontos. O Palmeiras pode chegar a 60 se vencer, no domingo (20), o Juventude, fora de casa, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já os catarinenses estão em 11º lugar, com 36 pontos.

Botafogo e Criciúma. Ou ataque contra defesa

O que todo mundo aguardava aconteceu. O Botafogo jogou, portanto, em cima do Criciúma, que ficou atrás da linha da bola, com todos os jogadores postados atrás. Uma última linha de cinco jogadores dificultou a vida do Glorioso. O Tigre, na frente, só teve uma finalização mais ou menos perigosa. O Alvinegro, por sua vez, se viu obrigado a arriscar chutes de fora da área. Freitas, duas vezes, e Barboza, finalizaram para fora.

Gols na bacia das almas

Pouca coisa mudou de um tempo para o outro. O Criciúma continuou fechado, esperando o contra-ataque. Já o Glorioso criou duas ótimas chances no início. Vitinho, na pequena área, conseguiu, sozinho, bater um tiro de meta. Na outra, Luiz Henrique obrigou Gustavo a realizar uma grande defesa, a mais bonita da noite. Os cariocas insistiram, mas, com pouca criatividade, só conseguiram furar o bloqueio quando Tiquinho, aproveitando ajeitada de Jesus, abriu o placar. Mas, logo depois, Vizeu, ex-Flamengo, colocou água no chope alvinegro: 1 a 1. Sem festa e com a aquela sina de sempre. Tudo nos acréscimos. No fim, para aumentar a crueldade, Gustavo realizou um milagre, e o VAR, de forma correta, anulou gol de Barboza.

BOTAFOGO 1×1 CRICIÚMA

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 18/10/2024, às 20h (de Brasília)

Gols: Tiquinho, 46’/2ºT (1-0); Vizeu, 48’/2ºT (1-1)

BOTAFOGO: Jhon, Vitinho (Carlos Alberto, 38’/2ºT), Adryelson, Barboza e Telles (Cuiabano, 25’/2º); Gregore, Freitas (Tchê Tchê, 30’/2ºT) e Almada (Tiquinho, 30’/2ºT); Savarino (Eduardo, 25’/2ºT), Luiz Henrique e Jesus. Técnico: Artur Jorge

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Figueiredo e Trauco; Meritão (Barreto, 25’/2ºT’), Ronald, Fellipe Mateus e Hermes; Caíke (Bolasie, 25’/2ºT) e Allano (Vizeu, 28’/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral (SP)

Cartão Amarelo: Barboza (BOT); Allano, Vizeu (CRI)

Cartão Vermelho:

