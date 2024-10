Amazonas vira para cima do Avaí e segue sonhando com a Série A

Pode vibrar Amazonas. Com gols de Cocote e Miranda (na foto), bate Avaí e ainda sonha com acesso á Série A - (crédito: Divulgação Amazonas)

De virada, o Amazonas venceu o Avaí na noite desta sexta-feira (18/10), por 2 a 1. O jogo, válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro, ocorreu na Arena da Amazônia. Os catarinenses saíram na frente com um gol de Gaspar. Mas, na etapa final, pressionando o acuado rival, os amazonenses marcaram com Cocote e Miranda, aos 39 e 42 minutos.

Com isso, o Amazonas chega ao seu oitavo jogo sem perder em casa, somando sete vitórias e um empate. O time pula para 45 pontos, ocupando o nono lugar, mas apenas cinco atrás do quarto colocado Mirassol (última vaga ao acesso). Além disso, tem um jogo a menos. Já o Avaí chega ao quinto jogo sem vencer. Assim, cai na tabela. Com 42 pontos, está em 11º lugar.

Amazonas vira no segundo tempo

No primeiro tempo, o Avaí conseguiu equilibrar a partida, anulando os ataques dos amazonenses. Além disso, marcando com Gaspar, que concluiu um cruzamento após um rápido ataque pela direita aos 39 minutos.

O Amazonas dominou totalmente o segundo tempo, diante de um Avaí fechado, que viu o time da casa pressionar e conseguir a vitória. Ela veio com a assinatura do zagueiro Miranda e do atacante Cocote, este último entrando no jogo e mudando o comportamento da equipe. Dessa forma, aos 38 minutos, Miranda viu a infiltração de Sassá pela direita e tocou para o veterano. Este cruzou para a conclusão de Cocote, que bateu para o gol. Aos 43, numa falta levantada na área pela direita por Sidicley, a bola chegou até Miranda, que dominou e mandou a bomba. Enfim, o Amazonas estava na frente do placar. Com justiça.

O Avaí até se lançou ao ataque, mas colocando o veterano Vagner Love apenas aos 45 minutos. Dessa forma, não teve tempo para buscar o empate.

Jogos da 32ª rodada da Série B

Quinta-feira (17/10)

América-MG 2×2 Goiás

Sexta-feira (18)

Brusque 1×2 CRB

Amazonas 2×1 Avaí

Sábado (19)

Vila Nova x Coritiba – 16h

Mirassol x Novorizontino – 17h

Ituano x Ceará – 17h

Domingo (20)

Operário x Paysandu – 11h

Ponte Preta x Guarani – 18h30

Sport x Botafogo-SP – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.