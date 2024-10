Matheuzinho projeta ‘clima hostil’ para o Flamengo na Copa do Brasil

“Clima hostil”. Assim deve ser o clima para o Flamengo quando vier à Neo Química Arena neste domingo (20/10), para encarar o Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Quem garante é o lateral-direito Matheuzinho. Após a vitória em cima do Athletico Paranaense nesta quinta (17/10), o jogador projetou o embate contra o Rubro-Negro e disse que os cariocas vão receber uma grande pressão da torcida.

“Posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo, e nosso time também vai fazer de tudo pela classificação. É um time bom do outro lado, temos que respeitar, claro. Mas vamos jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui para reverter o resultado e sair com a classificação”, comentou Matheuzinho na zona mista.

Matheuzinho, aliás, projetou este clima hostil contra sua ex-equipe. Cria da base do Flamengo, o jogador disse que tem muito carinho pelo Rubro-negro, mas seu foco atualmente está no Corinthians.

“Tem um gosto especial, joguei muito tempo lá, foi o time que me abriu as portas na Série A do Brasileiro. Mas hoje meu foco é 100% no Corinthians e isso que importante para mim”, falou o lateral.

Matheuzinho ganhou a vaga de Fagner contra o Athletico, mas ainda não sabe se será titular contra o Flamengo, neste domingo. As equipes duela às 16h, na Neo Química Arena, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil. Os cariocas venceram o primeiro jogo por 1 a 0 e jogam pelo empate. Já os paulistas precisam vencer por dois gols para avançar para a grande decisão.

