Hotel do Atlético é alvo de foguetório horas antes de semifinal da Copa do Brasil

Jogadores do Atlético chegam a hotel no Rio de Janeiro sob festa de torcedores - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo Itatiaia)

O jogo decisivo entre Vasco e Atlético teve o seu primeiro capítulo, mas fora de campo, horas antes de a bola rolar. Isso porque, na madrugada deste sábado (19/10), o hotel em que a delegação do Galo está no Rio de Janeiro, em Copacabana, foi alvo de intenso foguetório. a situação ocorreu por volta de 2h20 e durou cerca de 10 minutos.

Aliás, alguns dos foguetes ficaram numa caçamba de lixo próxima ao local em que os jogadores do Atlético estão hospedados. O alvoroço fez com que outros hóspedes acordassem. Vale ressaltar que o hotel não conta com isolamento acústico. Assim, ao tomar ciência deste cenário, os dirigentes e o departamento médico do clube mineiro já imaginaram que o foguetório seria uma possibilidade. Desta forma, orientaram que os atletas dormissem com protetores de ouvido.

De acordo com informação do portal “ge”, alguns membros da delegação acordaram com o episódio. Eles chegaram ao Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (18), e foram recebidos com festa por alguns torcedores, mesmo com chuva. Importante ressaltar que o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o volante Rubens, que a princípio eram dúvida por conta de lesões, viajaram com o grupo. Ou seja, há a chance de serem escalados pelo técnico Gabriel Milito.

Atlético chega para segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil em vantagem

Vale relembrar que a equipe mineira garantiu uma vitória de virada por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena MRV. Deste modo, um empate na partida de volta já garante o time na decisão do torneio. O segundo confronto entre Galo e Vasco ocorre, neste sábado (19), às 18h30, em São Januário. O Atlético tem grandes chances de conquistar título em outra copa, mas internacional. No caso a Libertadores, onde também alcançou a semifinal e vai enfrentar o River Plate, na próxima terça-feira (22), em sua casa.

