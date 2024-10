Vasco x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte

Neste sábado (19/10), Vasco e Atlético-MG decidem o primeiro finalista da Copa do Brasil 2024. Após um 2 a 1 para o Galo no jogo de ida, no último dia 2, em Belo Horizonte, os times se enfrentarão num São Januário repleto para a volta, a partir das 18h30 (de Brasília). Com este resultado, o time carioca precisa partir para cima, visto que só a vitória interessa. Se for por um gol, é disputa por pênalti. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, avança. Qualquer outro resultado é mineiro. Quem vencer enfrenta Corinthians ou Flamengo na final .

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir ds 17h (de Brasília). O comando e a narração é de Victor Rodríguez.

Vicotr Rodriguez é o narrador deste Vasco x Atlético. Mas a Jornada Esportiva da Voz terá os comentários de Figueiredo Júnior e as reportagens de Will Ferreira.

