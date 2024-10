Villasanti avalia derrota no GreNal: ‘Demoramos a encaixar’

Após a derrota do Grêmio de 1 a 0 para o arquirrival Internacional, o volante Villasanti apontou o principal erro do Tricolor durante a partida no Beira-Rio:

“A gente demorou para encaixar o jogo. Tivemos chances depois do gols deles (Borré, aos 21 do 2T). O mais importante era ganhar e ficamos tristes com essa derrota”, comentou Villasanti, que jogou como capitão e atuou por todos os 90 minutos.

Confira a classificação do Brasileirão

Após lamentar a derrota, Villasanti pediu para o elenco já “trocar a chave” e focar na partida contra o Atlético-GO, daqui a uma semana (26), na Arena, também pelo Brasileirão.

“Vamos ter uma semana para treinar até a próxima partida. Não temos que ficar muito tempo lamentando”, concluiu Villasanti.

Com a derrota para o Internacional, o Grêmio está em 12º lugar no Brasileirão, com 35 pontos. Dessa forma, o Tricolor ainda precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Historicamente, o “número mágico” é 45 pontos. Portanto, faltam 10 pontos, em oito partidas a disputar.

O Grêmio ainda irá encarar o Fluminense (F); Palmeiras (F); Juventude (C); Cruzeiro (F); São Paulo (C); Vitória (F) e Corinthians (C).

