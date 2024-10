Vic Albuquerque celebra o seu gol no triunfo do Corinthians sobre o Santa Fe, pela final da LIbertadores. Brabas penta! - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

O Corinthians é pentacampeão da Libertadores feminina. Neste sábado, 19/10, em Assunção, no Defensores del Chaco, com público muito pequeno, as Brabas venceram o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0. A atacante Vic Albuquerque marcou no primeiro tempo e a zagueiro Erika ampliou na etapa final.

Assim, o Corinthians vence a competição pela segunda vez seguida (levou em 2021) e a quinta no total, já que também levou em 2017, 2019 e 2021. O Santa Fe tentava o primeiro caneco.

Timão eficaz. E penta!

O Corinthians foi muito superior ao time colombiano. No primeiro tempo, levou apenas um susto, em um chute de fora da área. No mais, controlou a partida e chegou ao gol aos 17 minutos, quando Vic Albuquerque recebeu na área um passe incrível de Duda Sampaio e bateu sem chance para Yessica Velázquez. Nada mais justo para um time que registrou 11 finalizações contra três das colombianas e teve 67% de posse de bola.

No segundo tempo, o Corinthians cadenciou o jogo, mas continuou buscando o ataque. Chegou ao segundo gol aos 19 minutos, com Érika. Em uma falta pela direita, Yasmin levantou para a área, e a zagueira roçou a bola para ampliar o placar. Daí em diante, o time manteve a postura tática, segurou o placar de 2 a 0 e quase ampliou com Jhennifer (duas vezes), celebrando mais um título dessas Brabas, que são campeãs de tudo no futebol feminino.

CORINTHIANS 2X0 SANTA FE

Final da Copa Libertadores Feminina

Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

Data: 19/10/2024

CORINTHIANS: Lelê; Isabela, Erika (Dani Alves, 35’/2ºT), Mariza e Yasmim; Yayá, Duda Sampaio (Juliana Ferreira, 29’/2ºT), Vic Albuquerque e Gabi Zanotti (Jhennifer, 29’/2ºT); Carol Nogueira (Robledo, 35’/2ºT) e Millene (Eudimilla, Intervalo). Técnico: Lucas Piccinato.

SANTA FE: Yessica Velásquez; Basanta, Gaitán, Andrea Pérez e Viviana Acosta; Baldallo (Heydi, 24’/2ºT), Gabriela Huertas (Karen, 24’/2ºT), Nelly Córdoba, Maria Reyes (Valbuena, 44’/2ºT) e Zamorano; Karla Torres. Técnico: Omar Ramírez.

Gols: Vic Albuquerque, 16’/1ºT (1-0); Erika, 19’/2ºT (2-0)

Árbitra: Nadia Noelia Fuques Blanco (URU)

Auxiliares: Adela Sanchez Aizpun e Sofia Sarzay Castro (Ambas do Uruguai)

VAR: Joaquin Antonio Garcia Noni (Uruguai)

Cartões Amarelos: Reyes (SFE)

