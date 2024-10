Renato provoca o Inter após derrota do Grêmio

Renato provocou o arquirrival Internacional após derrota do Grêmio - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

Célebre pelas provocações ao Internacional desde os tempos em que era jogador, o técnico Renato Gaúcho não deixou de alfinetar o arquirrival mesmo após a derrota deste sábado (19), por 1 a 0, no Gre-Nal 443. A partida, disputada no Beira-Rio, valeu pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“A unica alegria do Inter é vencer Gre-nal. Eles vencem clássico e nos vencemos títulos. Perdmeos três gre-nais, mas nenhum em nossa arena. É dificil jogar uma temporada com 80% dos jogos sem atuar em nosso estádio”, comentou.

Sobre a atuação da equipe em si, o técnico que gostou do que viu, apesar do revés.

“Gostei do meu time. Estivemos melhores que o nosso rival em alguns momentos e num detalhe perdemos o jogo. Não vou tirar os meritos do meu tme, elogiei eles apoós o jogo. Mas perdemos por um detalhe”, analisou.

Renato não fala se fica no Grêmio

Por fim, Renato falou sobre o dia a mais que teve de folga durante a Data Fifa e se negou a comentar sobre se estará à frente do Imortal em 2025.

“Eu tive dois dias de folga em dez meses e quando ganho um dia a mais, em dia de trabalho físico, estou errado? Também, ademais, não vou entrar nesse assunto sobre o meu futuro. O que temos é de concentrar nos proximos jogos e no fim do ano vemos o que será feito após uma reuniao com a diretoria”, encerrou.

