Sport x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sport vai encarar o Botafogo-SP, neste domingo (20) , às 19h30, na Ilha do Retiro. O duelo pela 32ª rodada da Série B é a oportunidade do Rubro-Negro pernambucano se consolidar no G4 da competição, principalmente após tropeço em seu último compromisso. Ainda por cima vai encarar um oponente que está desesperado na competição.

Como chega o Sport

O Rubro-Negro pernambucano teve quebrada a sua sequência de nove jogos de invencibilidade na Segunda Divisão. Afinal, perdeu para o Operário, em casa, no seu último compromisso. Mesmo assim, a boa fase permitiu que o Sport passasse a integrar a zona de acesso para a elite do futebol brasileiro. Com isso, o Leão da Ilha do Retiro tem como prioridade dar uma resposta rápida a esse tropeço. Exatamente para se consolidar no G4 e até colar na liderança. Atualmente, o time ocupa o terceiro lugar, com 53 pontos.

O técnico Pepa contará com um retorno importante. Trata-se do zagueiro e capitão Rafael Thyere, que cumpriu suspensão no último jogo da equipe. Desta forma, ele voltará a formar a dupla de zaga com Chico. Além da ida de Luciano Castán para o banco de reservas. O substituto não conseguiu aproveitar a oportunidade, na verdade falhou em um dos gols do último adversários e foi até vaiado. Em contrapartida, o comandante português terá dois desfalques para este duelo. Tratam-se do goleiro Caíque França e o meio-campista Felipe. O arqueiro não conseguiu se recuperar a tempo de contusão no tornozelo esquerdo.

Assim, Thiago Couto deve ser o seu substituto. Já o volante está suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, o escolhido provavelmente será Julián Fernández. Aliás, o treinador ainda tem duas indefinições no ataque . Até porque Wellington Silva e Barletta brigam por vaga na ponta. Além disso, a outra disputa fica entre os centroavantes Zé Roberto e Gustavo Coutinho.

Como chega o Botafogo-SP

A Pantera não perde há dois jogos na Segunda Divisão. Um bom momento depois de viver um jejum de cinco partidas sem vencer. Por conta dessa irregularidade na campanha da Série B, a equipe se encontra na 16ª colocação, com 36 pontos. Ou seja, uma posição acima do Z4. Desta forma, um triunfo sobre o Sport é essencial para conseguir respirar nessa luta para evitar entrar na zona de rebaixamento.

SPORT X BOTAFOGO-SP

Série B do Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data e horário: domingo, 20/10/2024, às 19h30 (de Brasília)

SPORT: Thiago Couto; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julian Fernández, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Wellington Silva (Barletta), Zé Roberto (Gustavo Coutinho). e Titi Ortíz.. Técnico: Pepa.

BOTAFOGO-SP: Victor Souza: Wallison, Raphael, Ericson e Patrick Brey; Carlos Manuel, Sabit Abdulai e Douglas Baggio; Victor Andrade, Negueba e Alex Sandro. Técnico: Márcio Zanardi.

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS/VAR-Fifa)

Onde assistir: SporTV3 e Premiere.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.