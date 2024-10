Fiel x Nação: qual torcida tem maior engajamento nas redes sociais?

Corinthians e Flamengo duelam por uma vaga na final da Copa do Brasil 2024 neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena. Os rubro-negros venceram o primeiro jogo por 1 a 0, e qualquer vitória do Timão pela mesma diferença leva a decisão para as penalidades. A semifinal opõe os dois clubes de maior torcida no país: o Mengo possui 46,9 milhões de seguidores. O Alvinegro, 30,4 milhões, de acordo com pesquisa recente do Instituto AtlasIntel. Mas e quanto à participação nas redes sociais? O levantamento do “Torcedores.com” mostra qual torcida engaja mais por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos, seja em postagens dos clubes ou dos jogadores do elenco.

Metodologia

A pesquisa coletou dados dos perfis oficiais no Instagram e TikTok de Corinthians e Flamengo, além dos perfis dos jogadores dos elencos dos dois times. A ferramenta Social Blade contabilizou os últimos 16 posts de cada conta no Instagram, somando todas as curtidas e comentários. O mesmo foi feito com o TikTok (incluindo o número de compartilhamentos), desta vez com a IA Insightiq. Em relação ao YouTube, o Click Analytic foi usado. A partir dos dados extraídos, foi calculada uma taxa de engajamento. Levando em conta o número somado de interações, o mecanismo divide o número de seguidores e, em seguida, multiplica por 100. Assim, obtém, enfim, o índice de engajamento.

Interação da torcida corintiana é maior

A torcida do Corinthians interage com as contas oficiais do clube mais que a do Flamengo, em média – nas três plataformas. No Instagram, por exemplo, a taxa de comentários e curtidas é de 0,66%, contra 0,18% dos cariocas. No TikTok, os paulistas também levam a melhor: 0,45% a 0,32%. Nos canais oficiais do YouTube, o engajamento dos corintianos é de 0,14%, enquanto dos flamenguistas é de 0,04%. Proporcionalmente, os torcedores interagem mais diretamente com os perfis dos jogadores, como veremos a seguir.

Qual torcida engaja mais com o elenco?

Em relação ao engajamento direto com os jogadores das equipes, a torcida corintiana mantém índice de 13,6%, ante a 8,7% da flamenguista. O estudo soma os números de interações e divide pelo número de atletas no plantel. Nem todos os jogadores dos elencos possuem conta no TikTok. Por isso, neste critério, o estudo não considerou esta ferramenta

Os jogadores líderes de engajamento no Instagram

O argentino Garro, do Corinthians, é o queridinho da torcida por suas boas atuações desde que chegou ao clube no início do ano e o líder em engajamento com os dois elencos somados. Na segunda colocação, o zagueiro Fabrício Bruno, que chegou ao Flamengo em 2022 chegou à Seleção Brasileira na atual temporada. Em terceiro lugar, o atacante Talles Magno, do Timão, que teve ótimas atuações a partir de sua chegada no meio do ano. Em um período de carência técnica da equipe, ele foi abraçado pela torcida.

Veja o top-10 abaixo:

1° Rodrigo Garro (Corinthians) 23.49%

2° Fabrício Bruno (Flamengo) 20.16%

3° Talles Magno (Corinthians) 17.48%

4° Yuri Alberto (Corinthians) 13.53%

5° Nicolás de la Cruz (Flamengo) 12.87%

6° Luiz Araújo (Flamengo) 11.25%

7° Matheuzinho (Corinthians) 10.24%

8° Ángel Romero (Corinthians) 10.21%

9° Léo Pereira (Flamengo) 8.65%

10° Wesley (Flamengo) 8.60%

