Hotel do Flamengo é alvo de foguetório na madrugada deste domingo

Corinthians e Flamengo duelam neste domingo (20/10), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Contudo, a partida aparenta ter começado bem antes. Afinal, o hotel onde está a delegação do Rubro-Negro Carioca foi alvo de um foguetório durante a madrugada.

O gerente de comunicação do Flamengo, Vinícius Castro chegou a filmar o foguetório, onde ele relata que seria o terceiro daquela madrugada. O acontecimento teria começado um pouco antes das 2h da manhã. O barulho foi suficiente para acordar muitos hóspedes, incluindo membros da delegação do time da Gávea. O Rubro-Negro ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

O Flamengo decide com o Corinthians neste domingo, quem será o finalista da Copa do Brasil. No jogo de ida, os cariocas venceram por 1 a 0, com gol de Alex Sandro. Assim, o Rubro-Negro joga no mínimo por um empate e ir para à decisão. Já o Timão precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis, ou por dois tentos para avançar direto. Quem vencer, aliás, encara o Atlético Mineiro na final.

