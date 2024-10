Corinthians x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, neste domingo (20/10), às 16h (de Brasília). É o jogo de volta da semifinais da Copa do Brasil. Como o Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 1 a 0, um empate dá a classificação aos cariocas. Para o Timão passar, precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória corinthiana por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O vencedor deste clássico entre as maiores torcidas do país enfrentará o Atlético. Os mineiros se classificaram neste sábado após o 1 a 1 com o Vasco, no Rio (2 a 1 na ida).

A Voz do Esporte transmite a partir das 14h30, iniciando com um pré-jogo de primeira, que te coloca dentro do estádio. E assim que a bola rolar, Marcus Cassino estará na narração.

A cobertura da Voz ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Bruno Nunes nas reportagens. Não deixe de conferir este jogo que vale vaga na final da Copa do Brasil, acessando a Voz do Esporte. Para isso, basta clicar na arte acima.

