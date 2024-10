Santos tem o retorno de 16 jogadores emprestados em 2025

O Santos ainda tem objetivos para alcançar em 2024, mas o presidente Marcelo Teixeira já precisa pensar em 2025. Isso porque o Peixe terá o retorno de 16 jogadores que estão emprestados. Assim, o clube deverá buscar soluções para estes atletas. Muito deles devem ser negociados para o clube reduzir custos, já que o Alvinegro Praiano vive uma situação financeira delicada.

No total, são 16 atletas que voltam, mas quatro deles estão em fim de contrato e não vão permanecer. Outros devem realmente ser negociados para fortalecer o cofre do clube. Além disso, alguns atletas ainda são discutidos se terão vida longa no Santos.

É o caso de Soteldo. O venezuelano é o principal nome da lista. O jogador fica no Grêmio até o fim da temporada, com a opção de compra fixada em cerca de 5 milhões de dólares (R$ 28,3 milhões na cotação atual). O Tricolor Gaúcho já chegou a manifestar interesse em manter o jogador. Além disso, as polêmicas do atleta no Peixe em anos anteriores, gera uma indefinição sobre sua continuidade na Vila Belmiro.

Outro caso é o de Lucas Barbosa. O atacante faz uma boa temporada pelo Juventude. São 48 jogos, com 11 gols e quatro assistências. Ele é o artilheiro da equipe de Caxias do Sul. O jogador despertou interesse do futebol europeu e do Oriente Médio e o Santos deve usar o atleta para lucrar.

A mesma situação de Lucas Braga, que está no Shimizu S-Pulse, da segunda divisão do Japão. Até o momento, são 33 jogos e oito gols, sendo um dos destaques da equipe, que é vice-líder da competição.

Jogadores que não devem mais vestir a camisa do Santos

Já alguns realmente não devem voltar a vestir a camisa do Peixe. Mesmo sendo destaques em suas novas equipes. Caso do centroavante Alfredo Morelos. O colombiano vive grande fase no Atlético Nacional, mas gerou uma dor de cabeça para a atual gestão por causa do baixo rendimento enquanto esteve no Santos aliado ao custo alto. Assim, deve sair.

Um velho conhecido também gera dor de cabeça. Lucas Lima tem sido destaque no Sport dentro da Série B, outro rival do Santos. São 46 jogos, com dois gols e sete assistências. O contrato com o Peixe vai somente até abril de 2025. Com isso, ele poderá assinar um pré-contrato com outro clube no fim deste mês.

Por fim, outros jogadores que voltam de empréstimo para o Santos em 2025 são: Vinícius Zanocelo, João Lucas, Rodrigo Fernández, Messias, Vladimir, Luiz Felipe, Luiz Henrique, Bruno Marques, Robson Reis, Victor Michell e Jhonnathan.

