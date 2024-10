São Paulo terá ano com menos jogos desde a pandemia

Com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o final do ano, o São Paulo terá a temporada com menos partidas desde 2020, ano que teve o calendário afetado pela pandemia do coronavírus. O Tricolor caiu nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil e agora mira o G-4 do torneio de pontos corridos para ”salvar” a temporada.

Até aqui, o São Paulo disputou 60 jogos no ano. Com mais oito rodadas para disputar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo chegará a 68 em 2024. São 29 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, com 57,7% de aproveitamento. Além disso, soma-se 30 rodadas de Brasileirão, uma de Supercopa, dez de Libertadores, seis de Copa do Brasil e 13 de Paulistão. O Tricolor foi até as quartas de final dos três torneios eliminatórios do ano.

Para efeito de comparação, no ano passado, o São Paulo disputou 71 partidas. Muito por conta da ida até a final da Copa do Brasil, conquistada pelo Tricolor. Já em 2022, a equipe terminou como vice-campeã do Paulistão e da Copa Sul-Americana, mas chegando a 77 embates durante toda a temporada.

Por conta da pandemia, as temporadas de 2020 é 2021 tiveram seus calendários afetados. Em 2020, por exemplo, o São Paulo entrou em campo apenas 54 vezes, com 27 vitórias, 15 empates e 12 derrotas. Contudo, 11 partidas do Brasileirão daquela edição atravessaram o calendário da temporada seguinte.

Assim, o Tricolor disputou 81 partidas em 2021, compensando algumas partidas do ano anterior. Aliás, naquela temporada, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista sob o comando de Hernán Crespo.

São Paulo com mais tempo para treinar

Agora, o Tricolor tenta recalcular a rota para a próxima temporada. O técnico Luis Zubeldía terá mais tempo para preparar a equipe e conseguir o objetivo principal da equipe para 2024. Se classificar direto para a fase de grupos para a próxima edição da Copa Libertadores.

