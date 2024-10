Veja a animação de rubro-negros e corintianos na Neo Química

Torcedores de Corinthians e Flamengo chegam com animação para o duelo pela semifinal da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Felipe Camin)

Corinthians e Flamengo decidem neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, quem será o outro finalista da Copa do Brasil. O Rubro Negro tem a vantagem construída no Maracanã após vencer por 1 a 0. Mas os ânimos do alvinegro estão lá em cima após a goleada encima do Athletico pelo Brasileiro.

Fã do Corinthians, animado

Nos arredores da Neo Química Arena, aliás, o clima é de muito otimismo. Para Mateus Leite, de 34 anos, o fator casa deve ser decidido para o Corinthians.

“Hoje é jogar fechado, não dar espaço no meio pros caras. Aproveitar o fator casa pra dar uma pressão na saida de bola. Marcar o primeiro gol é fundamental. Se formos pro intervalo vencendo, temos chances de se classificar”, disse o bancário.

Torcida do Flamengo marca presença

Já pelo lado do Flamengo, a juventude decidiu acreditar no time. Enzo Lopes, de 15 anos, veio junto com o pai do Rio de Janeiro e torce para que hoje seja a “tarde de Gabigol”.

“Os jogadores que sempre são os carrascos, decisivos tem que aparecer. Mas hoje tem que ser a tarde do Gabigol. Ele tem que voltar a jogar. Ele e o seu poder de decisão”, falou o estudante.

O confronto que reúne as duas maiores torcidas do país vem passando uma atmosfera de nervosismo e ao mesmo tempo otimismo. A torcida corintiana preparou um mosaico e uma linda festa para receber a equipe na entrada em campo.

O Flamengo joga pelo empate, já que tem a vantagem de 1 a 0 do Maracanã. Já o Corinthians precisa vencer por um gol para levar a partida para os pênaltis, ou dois para avançar direito a decisão.

