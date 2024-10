Escalação do Corinthians contra o Flamengo: surpresas

Neste domingo (20/10), o Corinthians recebe o Flamengo pela volta da semifinal da Copa do Brasil 2024. O duelo na Neo Química começa às 16h (de Brasília) e o Timão precisa vencer, já que perdeu na ida por 1 a 0. Assim, em caso de empate, o Flamengo avança. Se os corintianos vencerem por um gol, a decisão vai para os pênaltis; se vencerem por dois ou mais gols, decidirão o título contra o Atlético Mineiro. Como precisa vencer, o técnico Ramón Díaz escala um time bem ofensivo, com surpresas. Para começar, Charles está escalado no meio de campo. Na defesa, o ex-Flamengo Gustavo Henrique fará dupla com Ramalho. Muito alto (2m), ele entra para tentar anular o jogo aéreo do time.

Veja abaixo a escalação dos corintianos: Hugo Souza; Matheuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu; Martínez, Charles e Garro; Talles Magno, Romero e Yuri Alberto.

Ramón Díaz analisa o Corinthians

O técnico Ramón Díaz acredita que o Corinthians tem tudo para alcançar a final da Copa do Brasil, embora reconheça a força do rival.

“Esta é uma partida diferente e distinta, são duas equipes grandes. Mas estou feliz com o crescimento do time”, disse ao SporTV.

Escalação do Flamengo

O Fla também está escalado pelo técnico Filipe Luís: Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Leo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

“Este é um clássico maravilhoso. As duas maiores torcidas do país sempre motivam os jogadores. Nosso grupo sabe lidar com esse desafio e estamos preparados”, afirmou Filipe Luís à SporTV.

