Brigas entre arruaceiros de Flamengo e Corinthians mancham o clássico

Tanto a delegação do Flamengo quanto os torcedores do Rubro-Negro que foram até São Paulo para a decisão da vaga à final da Copa do Brasil, neste domingo (20/10), passaram por maus bocados.

Antes do jogo, no entorno da Neo Química Arena, ocorreram vários confrontos envolvendo organizadas das duas agremiações, o que gerou pânico nos flamenguistas comuns que tentavam entrar no setor (cerca de 3 mil pessoas). Assim, um deles acabou levando uma pedrada durante o confronto, que terminou com a chegada da polícia.

Também houve confrontos na Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Na altura da cidade de Guarulhos, os ônibus com os torcedores foram atingidos por pedradas e alguns tiveram vidros estilhaçados, em um verdadeiro campo de guerra. Mas, felizmente, não houve feridos com gravidade.

Vestiario do Flamengo sem luz

Já a delegação do Flamengo, depois de passar a noite deste sábado escutando foguetório de membros de organizadas que atrapalhavam o sono dos atletas, teve um perrengue quando chegou à Neo Química. Boa parte do vestiário estava sem iluminação e havia uma abertura que fazia com que o barulho da torcida entrasse no recinto. Isso fez o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, tomar uma providência.

“Chegamos ao estádio e metade do vestiário estava apagado. Além disso, todo barulho do estádio reverberava. Fizemos a reclamação ao quarto árbitro. Enfim, disse que não entraríamos em campo se não houvesse uma solução. Contudo, felizmente, rapidamente tudo se reolveu”, disse Marcos Braz à SporTV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.