Com um a menos, Flamengo segura o Corinthians e está na final da Copa do Brasil

SAO PAULO, BRAZIL - OCTOBER 20: Fabricio Bruno of Flamengo and Romero of Corinthians fight for the ball during a match between Corinthians and Flamengo as part of Copa do Brasil at Neo Quimica Arena on October 20, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Flamengo está na décima final de Copa do Brasil de sua história. Afinal, com um a menos, o Rubro-Negro segurou o Corinthians, na Neo Química Arena, e ficou no empate por 0 a 0. Bruno Henrique foi expulso ainda no primeiro tempo, porém mesmo assim a equipe carioca conseguiu o resultado que precisava. Assim, na decisão, os comandados do técnico Filipe Luís medirão forças com o Atlético-MG.

O campeão ficará com R$ 73,5 milhões, enquanto o vice embolsará R$ 31,5 milhões. De acordo com o cronograma da CBF, as finais acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. No entanto, ainda necessita do sorteio do mando de campo e das definições concretas da entidade.

Na sequência da temporada, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, na luta contra o rebaixamento. A equipe mede forças com o Cuiabá, dia 28 (segunda-feira), às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada. O Rubro-Negro, por sua vez, recebe o Juventude, dia 26 (sábado), às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Não valeu

Em jogo bem disputado, o Flamengo conseguiu balançar a rede logo aos 8 do primeiro tempo. Arrascaeta cobrou falta em direção à área, e Alex Sandro desviou, de cabeça, para enganar Hugo Souza. No entanto, na revisão do VAR, a arbitragem anulou o lance em virtude de um impedimento do lateral-esquerdo.

Intensidade e correria

Depois de uma boa jogada por dentro, Matheus Bidu arriscou de fora da área e deu trabalho para Rossi. Contudo, o goleiro espalmou para fora. Na sequência, os dois times aceleraram o duelo, porém não tiveram tranquilidade para abrir o placar, Arrascaeta voltou a alçar uma bola perigosa na área, mas nenhum jogador finalizou a jogada.

Expulsão no primeiro tempo

O confronto estava bem disputado, quando um lance complicou a estratégia inicial do Rubro-Negro. Em uma disputa de bola, Bruno Henrique, que vinha bem jogo, levantou demais o pé e acertou a cabeça de Matheuzinho. O árbitro Anderson Daronco aplicou o cartão vermelho direto. Assim, Filipe Luís optou por colocar Fabrício Bruno no lugar de Gabigol.

Corte providencial

Apesar da expulsão, os visitantes sofreram pouco na reta final do primeiro tempo, enquanto o Corinthians insistiu pela jogada aérea e pouco incomodou a meta de Rossi. Na volta do intervalo, Yuri Alberto teve ótima chance de cabecear em direção ao gol, mas Léo Pereira salvou o time carioca, com um corte providencial.

Paredão rubro-negro

Após ótimo lançamento, Yuri Alberto teve liberdade para se lançar em profundidade e finalizou em cima do goleiro Rossi. O Flamengo deu uma resposta, em sequência, quando Gerson encontrou Wesley na ponta direita. O lateral assustou o goleiro Hugo Souza com a finalização. Três minutos depois, Yuri Alberto levou a melhor sobre a defesa e obrigou o arqueiro rubro-negro a fazer grande defesa.

Inacreditável

Em outra boa chegada do Timão, Talles Magno levantou pelo lado esquerdo para Yuri Alberto. Entretanto, o atacante subiu sozinho e cabeceou sem qualquer direção, desperdiçando uma ótima chance. Os comandados do técnico Filipe Luís tiveram ótima chance com Gerson. O meio-campista dominou, limpou o adversário, porém mandou para fora.

Décima final

Na reta final da partida, o Corinthians foi com tudo para cima do adversário, porém não conseguiu se eficiente e levar a melhor sobre a defesa. Rossi foi seguro nas vezes em que a bola chegou até a área. O Flamengo, portanto, está em sua décima final de copa do Brasil. Foi campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022 e vice em 1997, 2003, 2004, 2017 e 2023.

CORINTHIANS 0 x 0 FLAMENGO

Semifinais da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 21/10/2024

Local: Neo Química Arena

Gols: –

Público pagante: 46.426

Público total: 46.977

Renda: 3.023.876,00

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Giovane 23’/2ºT), André Ramalho, Gustavo Henrique (Félix Torres – intervalo) e Matheus Bidu; José Martínez (Carrillo – intervalo), Charles (Igor Coronado 23’/2ºT) e Garro; Talles Magno (Pedro Henrique 29’/2ºT), Ángel Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Leo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas – intervalo); Pulgar, De la Cruz (Alcaraz 8’/2ºT), Gérson e Arrascaeta (Plata 37’/2ºT); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Fabrício Bruno 30’/1ºT). Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Rafael da Silva Alves (FIFA-RS)

VAR: Wagner Reway (FIFA-ES)

Cartões Amarelos: Gustavo Henrique, Pedro Henrique (COR); Gerson, Pulgar e Alex Sandro (FLA)

Cartões Vermelhos: Bruno Henrique (FLA), aos 27′ do primeiro tempo

