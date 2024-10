Saiba quanto o Botafogo pagou para alugar o Maracanã

Torcida do Botafogo fez linda festa no Maracanã - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

O Botafogo usou o Maracanã para receber o Criciúma, na última sexta-feira (18), pela rodada 30 desta edição do Campeonato Brasileiro. Para mandar o empate por 1 a 1 com os catarinenses no Mário Filho, o Glorioso teve que pagar R$ 350 mil de aluguel. A informação é do site “ge”.

No Maracanã, apesar do tropeço diante do Tigre, o Botafogo estabeleceu o quarto maior público presente do estádio e do futebol brasileiro em 2024. Foram 64.727 torcedores: 57.878 pagantes. A renda registrada é de R$ 3.261.898,00.

O Glorioso não pôde utilizar o Estádio Nilton Santos por conta dos shows do cantor Bruno Mars. A data, originalmente, não afetaria o planejamento da equipe de mandar o jogo contra Criciúma no Colosso do Subúrbio. Porém, as enchentes no Rio Grande Sul, em maio, alteraram o calendário com a paralisação do Brasileirão.

Recuperação extrajudicial do Botafogo

Segundo o jornal “O Globo”, no último dia 10, o escritório Marcello Macêdo Advogados enviou à Justiça do Rio de Janeiro os honorários para ficar como administrador judicial na ação de recuperação extrajudicial do Botafogo.

“A proposta está adequada aos padrões de mercado, condizendo com as remunerações de administradores judiciais fixadas em casos semelhantes”, esclareceu o grupo.

O escritório estima um pouco mais de R$ 4,05 milhões de pagamentos. Na proposta, o grupo quitaria esta cifra em 36 vezes. O valor correspondente a 1% do total da dívida do Botafogo. O débito do clube está na casa de R$ 405 milhões e são 340 credores listados no processo da recuperação extrajudicial do clube.

